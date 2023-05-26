До Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про понад 23 тис. осіб - Котенко

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко заявляє, що до Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про більш ніж 23 тис. осіб.

"Від початку травня запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин... Усі рідні, які розшукують зниклих безвісти, які зверталися в Національну поліцію із заявою про зникнення людини, і ті, хто звертався до Офісу уповноваженого щодо осіб, які зникли безвісти, до цього реєстру внесені. Це понад 23 тис. людей", - сказав Котенко на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Він зазначив, що це не означає, що всі вони зникли за особливих обставин.

За даними Офісу, до реєстру автоматично внесено 23 700 осіб, про яких попередньо заявили родичі.

Зазначається, що за рік роботи Офісу було встановлено місце перебування близько 8 тис. осіб зниклих безвісти.