Події

13:26 26.05.2023

До Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про понад 23 тис. осіб - Котенко

1 хв читати
До Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про понад 23 тис. осіб - Котенко

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко заявляє, що до Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про більш ніж 23 тис. осіб.

"Від початку травня запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин... Усі рідні, які розшукують зниклих безвісти, які зверталися в Національну поліцію із заявою про зникнення людини, і ті, хто звертався до Офісу уповноваженого щодо осіб, які зникли безвісти, до цього реєстру внесені. Це понад 23 тис. людей", - сказав Котенко на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Він зазначив, що це не означає, що всі вони зникли за особливих обставин.

За даними Офісу, до реєстру автоматично внесено 23 700 осіб, про яких попередньо заявили родичі.

Зазначається, що за рік роботи Офісу було встановлено місце перебування близько 8 тис. осіб зниклих безвісти.

Теги: #реєстр #зникли_безвісти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 23.05.2023
Заступниця керівника ОП обговорила з представниками посольства Швейцарії створення реєстрів та обмін інформацією про постраждалих від агресії РФ дітей

Заступниця керівника ОП обговорила з представниками посольства Швейцарії створення реєстрів та обмін інформацією про постраждалих від агресії РФ дітей

07:27 21.05.2023
Від мешканців Луганської області надійшло понад 35 тис. заявок про пошкодження майна, з них опрацьовано понад 10 тис.

Від мешканців Луганської області надійшло понад 35 тис. заявок про пошкодження майна, з них опрацьовано понад 10 тис.

16:50 17.05.2023
Учасниками Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, стали 40 країн і ЄС

Учасниками Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, стали 40 країн і ЄС

13:36 15.05.2023
У Гаазі буде створено реєстр руйнувань, завданих Росією в її війні проти України - фон дер Ляєн

У Гаазі буде створено реєстр руйнувань, завданих Росією в її війні проти України - фон дер Ляєн

10:12 02.05.2023
В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб - Мінреінтеграції

В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб - Мінреінтеграції

12:54 24.03.2023
Єдиний реєстр зброї запрацює через три місяці - глава МВС

Єдиний реєстр зброї запрацює через три місяці - глава МВС

07:56 05.03.2023
Лише третина тергромад долучилися до Реєстру пошкодженого та знищеного майна

Лише третина тергромад долучилися до Реєстру пошкодженого та знищеного майна

14:10 26.02.2023
Палац графів Шенборнів на Закарпатті внесуть до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Палац графів Шенборнів на Закарпатті внесуть до Держреєстру нерухомих пам'яток України

20:28 23.02.2023
Мінреінтеграції створить реєстр в'язнів Кремля – Верещук

Мінреінтеграції створить реєстр в'язнів Кремля – Верещук

20:44 17.02.2023
Реєстр збитків, яких Україна зазнала внаслідок війни, буде розміщено в Гаазі – Зеленський

Реєстр збитків, яких Україна зазнала внаслідок війни, буде розміщено в Гаазі – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Головою Верховного Суду обрано голову Касаційного кримінального суду Станіслава Кравченка

Міжнародна система захисту прав людини потребує кардинальних змін - Лубінець

Після ракетного удару по поліклініці в Дніпрі відомо про одну загиблу людину і 15 поранених - Зеленський

Окупанти завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі, є постраждалі - голова ОВА

Верховний Суд у п'ятницю проводить пленум із обрання нового голови суду

ОСТАННЄ

Резніков випробував український всюдихід "Богун"

Головою Верховного Суду обрано голову Касаційного кримінального суду Станіслава Кравченка

Суд наклав арешт на судно підсанкційного російського олігарха вартістю майже 1 млрд грн - СБУ

Рятувальники продовжують пошуки людини під завалами сусідньої будівлі з медзакладом у Дніпрі - голова ОВА

Після ракетного удару по Дніпру чотири людини вважаються зниклими безвісти - Лубінець

Міжнародна система захисту прав людини потребує кардинальних змін - Лубінець

Розміщення ядерної зброї в Білорусі вкрай малоймовірно призведе до ескалації з боку РФ - ISW

Після ракетного удару по поліклініці в Дніпрі відомо про одну загиблу людину і 15 поранених - Зеленський

Окупанти пошкодили близько 20 житлових будинків на Донеччині за добу, у Красногорівці вночі загинув мирний житель - обладміністрація

Краще вкладати кошти в соціальні гуртожитки для переселенців, ніж у будівництво модульних містечок - Верещук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА