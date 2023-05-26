Події

08:22 26.05.2023

Окупанти обстріляли три громади Миколаївської області

1 хв читати
Окупанти обстріляли три громади Миколаївської області

Російські окупанти в четвер і в ніч на п'ятницю обстріляли три громади Миколаївської області, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Зокрема, у четвер, 25 травня, силами ППО знищено два ворожі ударні БПЛА "Shahed-131/136".

У ️Миколаївському районі о 10:09, 12:59, 13:07, 13:26, 13:50 ворожих артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого сталося загоряння триповерхового житлового будинку, господарських споруд, пошкоджено житлові будинки та комунікації до них. Постраждалих немає.

Також удень о 14:09 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучення зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає.

Також о 20:03 25 травня та о 05:00 26 травня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Уночі, 26 травня, о 01:00 ворожі обстріли зафіксовано за межами населеного пункту Первомайської громади. Руйнувань і постраждалих немає.

Водночас у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:24 26.05.2023
Уночі окупанти атакували дронами Ізюм і Мерефу, постраждалих серед мирних громадян не зафіксовано - Синєгубов

Уночі окупанти атакували дронами Ізюм і Мерефу, постраждалих серед мирних громадян не зафіксовано - Синєгубов

07:46 26.05.2023
Окупанти масовано обстріляли Дніпропетровську область, ППО збила п’ять ракет і шість шахедів, але є пошкодження і постраждалі

Окупанти масовано обстріляли Дніпропетровську область, ППО збила п’ять ракет і шість шахедів, але є пошкодження і постраждалі

07:00 26.05.2023
Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумську область

Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумську область

09:03 25.05.2023
РФ випустила 18 снарядів по Херсонській міській територіальній громаді

РФ випустила 18 снарядів по Херсонській міській територіальній громаді

08:47 25.05.2023
У результаті обстрілу загинув місцевий мешканець Часового Яру, ще шестеро людей поранено

У результаті обстрілу загинув місцевий мешканець Часового Яру, ще шестеро людей поранено

08:18 25.05.2023
Ворог за добу випустив 411 снарядів по Херсонщині, 4 людини постраждало

Ворог за добу випустив 411 снарядів по Херсонщині, 4 людини постраждало

07:45 25.05.2023
Окупанти дроном атакували Нікопольський район, є пошкодження

Окупанти дроном атакували Нікопольський район, є пошкодження

07:39 25.05.2023
У Нікополі зафіксовано активність російської авіації

У Нікополі зафіксовано активність російської авіації

06:15 25.05.2023
ППО збили ворожий безпілотник у Чернівецькій області

ППО збили ворожий безпілотник у Чернівецькій області

05:19 25.05.2023
Усі ворожі цілі в небі Київської області ліквідовано - КГВА

Усі ворожі цілі в небі Київської області ліквідовано - КГВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На блокпосту в Києві голова райсуду Київської області збив на смерть нацгвардійця, ДБР з'ясовує обставини

Знищено 10 крилатих ракет, 23 "шахеди" і два розвіддрони

ЗС України за добу знищили 460 окупантів, 1 літак, 25 артсистем і 13 одиниць автотехніки

Окупанти масовано обстріляли Дніпропетровську область, ППО збила п’ять ракет і шість шахедів, але є пошкодження і постраждалі

У Міноборони підтвердили "зустріч" російського судна з українським БПЛА

ОСТАННЄ

На блокпосту в Києві голова райсуду Київської області збив на смерть нацгвардійця, ДБР з'ясовує обставини

Мінфін США запровадив санкції проти ватажка угруповання ПВК "Вагнер" у Малі

Канада передає Україні 43 ракети AIM-9 і розширює свою присутність в операції UNIFIER - міністр оборони

Пригожин говорить про необхідність загальної мобілізації РФ у зв'язку з провалом захисту РФ у Бєлгородській області

Знищено 10 крилатих ракет, 23 "шахеди" і два розвіддрони

ЗС України за добу знищили 460 окупантів, 1 літак, 25 артсистем і 13 одиниць автотехніки

В Оболонському районі в результаті падіння уламків ракети пошкоджено дах ТРЦ, а в Шевченківському є пошкодження приватного будинку

ЗС України відбивають ворожі атаки на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

У Міноборони підтвердили "зустріч" російського судна з українським БПЛА

ЗС України знищили установки С-300 у тимчасово окупованому Бердянську

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА