Окупанти обстріляли три громади Миколаївської області

Російські окупанти в четвер і в ніч на п'ятницю обстріляли три громади Миколаївської області, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Зокрема, у четвер, 25 травня, силами ППО знищено два ворожі ударні БПЛА "Shahed-131/136".

У ️Миколаївському районі о 10:09, 12:59, 13:07, 13:26, 13:50 ворожих артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого сталося загоряння триповерхового житлового будинку, господарських споруд, пошкоджено житлові будинки та комунікації до них. Постраждалих немає.

Також удень о 14:09 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучення зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає.

Також о 20:03 25 травня та о 05:00 26 травня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Уночі, 26 травня, о 01:00 ворожі обстріли зафіксовано за межами населеного пункту Первомайської громади. Руйнувань і постраждалих немає.

Водночас у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.