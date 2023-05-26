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07:46 26.05.2023

Окупанти масовано обстріляли Дніпропетровську область, ППО збила п’ять ракет і шість шахедів, але є пошкодження і постраждалі

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Окупанти масовано обстріляли Дніпропетровську область, ППО збила п’ять ракет і шість шахедів, але є пошкодження і постраждалі

Російські окупанти в ніч на п'ятницю здійснили масований обстріл ракетами і дронамі Дніпра і Дніпропетровської області, є пошкодження і постраждалі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Надважка ніч. Було гучно - ворог масовано атакував область ракетами і дронами. Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали", - написав він у телеграм-каналі.

Також пошкоджено заправку. Постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу і він лікується вдома.

Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство.

Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється.

"Не припиняв ворог знущатися і над Нікопольщиною. Обстріляв Марганецьку громаду з БПЛА. Минулося без жертв", - зазначив він.

Наслідки російської атаки могли бути куди гіршими, якби не наша неймовірна ППО, наголосив Лисак.

"Попередньо тільки військові з ПВК "Схід" цієї ночі над областю збили 5 крилатих ракет і 6 "шахедів", - написав він.

Повну інформацію чекаємо від Повітряних сил, зазначив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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