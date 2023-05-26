Окупанти атакували ракетами типу Х-101/555 Київ

Російські окупанти в ніч проти п'ятниці атакували ракетами типу Х-101/555 Київ, повідомляє Київська ГВА.

"Черговий повітряний напад на Київ - 13-те за рахунком з початку травня! І, як завжди, вночі. Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555 ", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва були виявлені та знищені.

За даними на цей час, постраждалих та руйнувань у Києві не зафіксовано. Але дані оперативного зведення ще збираються та уточнюються.