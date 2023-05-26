У Київській ОВА попереджають про підвищену ракетну небезпеку та закликають не ігнорувати тривогу, працює ППО, у т.ч. в Києві

У Київській обласній військовій адміністрації попереджають про підвищену ракетну небезпеку та закликають не ігнорувати тривогу, працює протиповітряна оборона, у т.ч. в Києві.

"Київська область! Підвищена ракетна небезпека! У регіоні працює ППО. Дотримуйтесь інформаційної гігієни – не фотографуйте і не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Тим часом повітряна тривога в Києві триває.

"У Києві та області працює ППО. Перебувайте у укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначили у свою чергу у Київській МВА.

Раніше в області та місті повідомляли про вибухи.