Події

04:27 26.05.2023

У Київській ОВА попереджають про підвищену ракетну небезпеку та закликають не ігнорувати тривогу, працює ППО, у т.ч. в Києві

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У Київській обласній військовій адміністрації попереджають про підвищену ракетну небезпеку та закликають не ігнорувати тривогу, працює протиповітряна оборона, у т.ч. в Києві.

"Київська область! Підвищена ракетна небезпека! У регіоні працює ППО. Дотримуйтесь інформаційної гігієни – не фотографуйте і не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Тим часом повітряна тривога в Києві триває.

"У Києві та області працює ППО. Перебувайте у укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначили у свою чергу у Київській МВА.

Раніше в області та місті повідомляли про вибухи. 

 

Теги: #пво #україна #київ #київська

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