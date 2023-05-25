Події

21:26 25.05.2023

Палата громад парламенту Великої Британії визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

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Палата громад парламенту Великої Британії визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Палата громад парламенту Великої Британії визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомляє член парламенту.

"Сьогодні британський парламент справедливо ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Ми сподіваємося, що це допоможе згадати і вшанувати пам'ять мільйонів українців, які померли від голоду. Ми стоїмо за наших друзів в Україні", - написала член парламенту, голова комітету у закордонних справах Великої Британії Алісія Кернс у твіттері в четвер увечері.

 

 

 

Теги: #голодомор #геноцид #британія

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