Україна відкриє посольство в Руанді

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба побував із візитом у Руанді, де провів переговори з міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Вінсентом Бірутою, повідомляє пресслужба МЗС.

"Наприкінці 2022 року президент Володимир Зеленський поставив українській дипломатії чітке завдання: розширити присутність в Африці. Після ретельного аналізу ми запланували відкриття нових посольств в африканських країнах, одне з яких відкриємо в Руанді. Руандійська сторона вже надала офіційну згоду на створення української дипломатичної місії в Кігалі", - повідомив Кулеба.

Також під час зустрічі глави МЗС обговорили українську Формулу миру, "яка допоможе встановити справедливий і довготривалий мир в Україні та гарантуватиме безпеку в світі, зокрема в Африці". Кулеба запросив Руанду долучитися до втілення Формули миру.

"Перемога України дозволить суттєво зменшити негативний вплив Росії на Африканському континенті, яка за допомогою бойовиків ПВК "Вагнер" дестабілізує внутрішню ситуацію в низці африканських країн і займається незаконним видобутком їхніх корисних копалин. Критично важливо обʼєднати наші зусилля задля протидії спільним викликам і загрозам", - зазначив глава МЗС України.

Крім цього, під час переговорів було обговорено продовольчу безпеку в Африці, експорт українського зерна в рамках Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми Grain From Ukraine.

Глави МЗС підписали меморандум про політичні консультації міністерств закордонних справ України та Руанди.

"(...) перший раунд консультацій відбудеться в розширеному форматі за участі представників різних відомств України та Руанди, щоб визначити конкретні спільні інтереси у сферах торгівлі, цифровізації державних послуг, аерокосмічній галузі, будівництві, освіті та фармацевтиці", - наголошується в повідомленні.

Очільник українського МЗС і міністр закордонних справ Руанди домовилися провести найближчим часом бізнес-форум за участю українського та руандійського бізнесу.

На завершення переговорів Кулеба запросив Біруту відвідати Україну.