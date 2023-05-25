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20:08 25.05.2023

Очільник Пентагону вважає пріоритетом продовження вибудовування системи ППО України

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Очільник Пентагону вважає пріоритетом продовження вибудовування системи ППО України

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив про пріоритетність продовження вибудовування української системи ППО.

"Пріоритет - це робота над засобами ППО наземного базування", - сказав він на пресконференції у Вашингтоні після закінчення зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Остін укотре запевнив, що США та їхні партнери готові продовжувати активно надавати військову допомогу Києву.

Зі свого боку, голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі заявив, що зміцнення сил ППО України наразі - ефективніший спосіб протистояння російській авіації, ракетам, ніж передача бойових літаків.

За його словами, відправка Україні літаків F-16 "зіграє свою роль у майбутньому". Міллі наголосив, що не потрібно очікувати від F-16 якихось чудових результатів. "F-16 - це не якесь здатне на чудеса озброєння. Чудес, у тому, що стосується зброї, не буває", - заявив він.

 

 

Теги: #сша #україна #пріоритет #ппо

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