Генштаб: За добу ворог завдав двох ракетних і 48 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів із РСЗВ, спрямував 36 БпЛА

За минулу добу ворог завдав по Україні двох ракетних ударів, 48 авіаційних, здійснив понад 10 обстрілів із РСЗВ і спрямував 36 ударних безпілотників, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку станом на 18.00 четверга.

"Цієї доби, вночі, Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. 36 із 36 знищили наші захисники", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, загалом протягом цієї доби противник завдав двох ракетних ударів із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі селища Циркуни на Харківщині, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів і здійснив близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою, зазначають у Генштабі.