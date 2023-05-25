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18:54 25.05.2023

Прем'єр Молдови: Ми дуже вдячні українцям, які забезпечують мир і стабільність у регіоні

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Прем'єр Молдови: Ми дуже вдячні українцям, які забезпечують мир і стабільність у регіоні

Прем'єр-міністр Республіки Молдова Дорін Речан висловив подяку і солідарність українському народові, який у боротьбі проти російської агресії сьогодні захищає стабільність у всьому регіоні.

"Ми дуже вдячні українцям, які забезпечують мир і стабільність у регіоні. Ми маємо 1200 кілометрів спільного кордону, і тому дуже важливо, щоб ми долучилися до зусиль із підтримки України протистояти спробам дестабілізувати ситуацію в нашому регіоні", - сказав Речан під час 15-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Прем'єр-міністр розповів, що особисто відвідував Бучу як радник із питань національної безпеки та оборони президента Молдови Маї Санду за місяць після звільнення міста і на власні очі бачив наслідки російської окупації.

Також Речан додав, що Молдова підтримує українську Формулу миру. Крім того, Молдова підтримала створення Спеціального трибуналу проти РФ.

"Ми також долучилися до міжнародної спільноти щодо створення реєстру заподіяної шкоди. Молдова підтримуватиме Україну і ті регіони, які постраждали від війни, й ми намагаємося знайти нові ресурси, щоб розширити нашу підтримку і солідарність", - наголосив він.

25-26 травня відбувається 15-й щорічний Київський безпековий форум "За нашу і вашу свободу/Fighting for NATO".

Теги: #молдова #україна

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