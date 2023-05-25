Події

18:17 25.05.2023

Зеленський закликав Комітет регіонів ЄС до співпраці з Україною

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Зеленський закликав Комітет регіонів ЄС до співпраці з Україною

Президент України Володимир Зеленський закликав Комітет регіонів ЄС до співпраці з Конгресом місцевих і регіональних влад України.

"В Україні діє особлива інституція – Конгрес місцевих та регіональних влад. Це майданчик, який ми створили, щоб дати більше можливостей для розвитку нашим регіонам і громадам, щоб зробити якіснішою взаємодію між центральною владою та місцевою владою. Очевидно, Конгрес має відіграти фундаментальну роль у програмах відбудови", - сказав він у четвер, звертаючись через відеозв'язок до Комітету регіонів ЄС.

"Запрошую вас долучитися до роботи з офісами міжнародного співробітництва, що створюються для активнішої роботи з відбудови в Україні. І запрошую вас відвідати нашу країну – відвідати ту частину нашої Європи, у якій зараз вирішується доля нашої Європи", - наголосив президент.

За словами Зеленського, "зараз система управління в Україні - навіть в умовах воєнного часу - відповідає європейській системі демократії".

"Можуть бути різні національні погляди на те, якою бути конкретній системі влади в конкретній країні, але базовий принцип поваги до регіонів, поваги до громад і спільнот – обов’язковий для всіх", - заявив він.

Коли в Україні впроваджували реформу децентралізації, сказав президент, " ми орієнтувалися на найкращі європейські практики управління та розмежування повноважень між центром і громадами".

 

Теги: #комітет_єс #зеленський

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