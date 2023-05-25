В Україні налічується лише 130 книгарень - директорка УІК

Директор Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявила, що в Україні налічується лише 130 книжкових магазинів.

"Де українці можуть купити книги? До війни було близько 200 книгарень на всю Україну... Це означає, що є одна книгарня на 200 тис. населення. Тоді як у Європі цей показник - приблизно одна книгарня на 20 тис. населення. Зараз під час війни ми їх налічуємо лише 130", - сказала вона на польсько-українській конференції "Читання задля демократії" в четвер.

За словами Коваль, з 2021-го до 2022 року істотно зменшилася кількість видаваних назв книжок із 21 тис. до 9,7 тис., а також накладів - із 45 млн до 11,6 млн копій.