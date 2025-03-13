Інтерфакс-Україна

Події

17:40 13.03.2025

УІК оновив перелік магазинів-учасників програми "єКнига"

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УІК оновив перелік магазинів-учасників програми "єКнига"

Український інститут книги (УІК) оновив перелік стаціонарних книжкових магазинів і онлайн-книгарень, де можна придбати книжки в рамках програми "єКнига".

"Ми оновили список книгорозповсюджувачів державної програми "єКнига". У спискові тепер – 29 онлайн-книгарень та 256 стаціонарних книжкових крамниць", - йдеться у повідомленні УІК.

З детальним списком можна ознайомитися за посиланням. 

Як повідомлялося, 16 грудня в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія".

29 листопада директорка УІК Олександра Коваль заявила, що 2025 року коштів вистачить лише на 50% 18-річних, які мають право скористатися програмою державної допомоги "єКнига", оскільки хоча суму 2025 року і може бути збільшено до 372 млн грн, але наступного року програмою зможуть скористатися всі, кому 18 років виповнилося 2024 року і виповниться 2025 року.

Пізніше голова УІК заявила, якщо у 2025 році не вистачатиме коштів на програму державної допомоги "єКнига", влада обов'язково знайде спосіб виділити додаткове фінансування.

Станом на середину лютого надійшло понад 100 тис. заявок від 18-річних українців на отримання допомоги на купівлю книжок від початку запуску програми "єКнига".

Теги: #книгарні #єкнига

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