Економіка

17:24 25.05.2023

Якщо не виділити кошти на субсидії книгорозповсюджувачам, книгарні продовжать зачинятися - директор УІК

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Якщо не виділити кошти на субсидії книгорозповсюджувачам, книгарні продовжать зачинятися - директор УІК

Директор Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль вважає субсидування книгорозповсюджувачів умовою їхнього виживання.

"В Україні вже ухвалено закон про виділення фінансових субсидій для книгарень. Це дуже важливо, тому що стаціонарні книгарні перестали виживати, вони зачиняються, тому що кошти на їх утримання перевищують дохід від продажу книжок", - сказала вона на польсько-українській конференції "Читання задля демократії" в четвер.

Коваль поскаржилася, що реалізація цього закону призупинилася через брак фінансування у зв'язку з війною.

"Але без цього зачиняться і ті книгарні, які залишилися. Тут потрібно думати, чи чекати, доки вони всі помруть, а потім їх реанімувати, чи все-таки виділити якісь не дуже значні кошти, щоб книгарні могли оплачувати орендну плату", - додала голова УІК.

Також вона розповіла, що на сьогодні немає фінансів і на реалізацію програми надання громадянам України щорічної натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книжок.

Як повідомлялося, раніше в УІК заявили, що реалізація програм із надання сертифікатів на книжки та субсидій книгорозповсюджувачам надзвичайно важлива для стабілізації роботи галузі у воєнний час. В інституті наголосили на своїй готовності розпочати виконання закону, щойно відповідні зміни буде внесено до закону "Про державний бюджет на 2023 рік".

28 квітня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що відомство подало на розгляд уряду пропозиції щодо фінансування проєкту сертифікатів для громадян на культурні послуги, зокрема книжки.

За даними УІК, в Україні налічується лише 130 книгарень.

 

Теги: #книгарні

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