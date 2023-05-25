Заарештовано майно та корпоративні права колаборанта, який очолив окупаційну адміністрацію Голої Пристані

Офіс генеральної прокуратури України повідомляє про накладення арешту на нерухоме майно, транспортні засоби та корпоративні права загальною вартістю понад 11 млн грн, що належать мешканцю Херсонської області, який після російської окупації м. Гола Пристань Херсонської області очолив незаконно створену окупантами адміністрацію міста.

"Чоловік під час тимчасової окупації Скадовського району добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Він став так званим головою Голопристанської окупаційної адміністрації", - повідомляється на сайті відомства в четвер.

Зловмисник підозрюється в пособництві країні-агресору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України).

"Виконуючи свої "повноваження", у червні 2022 року фейковий очільник разом із своєю "заступницею" у супроводі військових РФ прийшли додому до чинної заступниці міського голови. Він вимагав від неї ключі від машини, яка належить територіальній громаді, а також свідоцтво про державну реєстрацію. Побоюючись за своє життя, а також життя своїх близьких, жінка виконала вимогу. Це авто він передав для користування представниками окупаційної влади", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Щодо цього ж чоловіка на розгляді суду перебуває обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).