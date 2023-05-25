ЗС України ліквідували 36 із 36 запущених "Шахедів"

У ніч на четвер війська РФ атакували територію України 36 ударними дронами типу "Шахед", сили протиповітряної оборони збили усі з них, повідомляють Повітряні сили України в четвер.

"Знищено 36 із 36 "Шахедів". У ніч на 25 травня 2023 року ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131, загалом зафіксовано пуски 36 баражувальних боєприпасів із північного та південного напрямків. Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об'єкти в західних регіонах держави", - ідеться в повідомленні.

Зазначено, що до відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Захід" і ППО інших складових Сил оборони України.