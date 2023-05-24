Росіяни обстрілюють тимчасово окуповані території з метою провокації, намагаючись видати обстріли за дії ЗСУ

Російські окупанти цього тижня здійснили провокаційний обстріл н. п. Токмак Запорізької області з метою подальшого звинувачення Збройних сил України в руйнуваннях об'єктів цивільної інфраструктури, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Водночас на місці вибуху однієї з російських ракет місцеві жителі виявили її уламок, на якому було написано гасло: "За братву и за победу", яким організатори провокації викрили себе", - написала Маляр у телеграм-каналі.

З метою приховування скоєного злочину зазначений уламок ракети знімати на відео окупантами було заборонено, а свідків інциденту попереджено про кримінальну відповідальність за розповсюдження будь-яких коментарів.

Крім того, для обмеження можливостей цивільного населення щодо обміну інформацією противник цілеспрямовано знищив обладнання мобільного зв'язку в районах н. п. Гладківка, Обривка, Нова Маячка, Виноградове, Таврійське Херсонської області. Електрообладнання мобільного зв'язку демонтовано, а вежі повалено шляхом підрізування опор.

"До того ж російське окупаційне командування суворо заборонило проїзд цивільному населенню на тимчасово окуповану територію в районі н. п. Гола Пристань, де доступна мережа українського мобільного зв'язку", - додала Маляр.