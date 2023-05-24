Події

20:50 24.05.2023

Операція в Білгородській області РФ пройшла успішно і її мети було досягнуто - легіон "Свобода Росії"

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Операція в Грайворонському районі Білгородської області РФ пройшла успішно та її мети було досягнуто, заявили в легіоні "Свобода Росії".

На спільній пресконференції з "Російським добровольчим корпусом" в одному з прикордонних районів України представник легіону "Свобода Росії" заявив, що противник був розгромлений.

"Ми прийдемо знову. Білгород, Брянськ, Курськ, Вороніж, Ростов, Москва - чекайте на нас", - сказав боєць із позивним "Цезар".

За його словами, путінські війська виявилися абсолютно не готовими до організованого опору росіян і "готові стерти з лиця землі свої ж землі, щоб не показати слабину".

"Але правда в тому, що ЗС РФ деморалізовані і непідготовлені. Вони практично не здійснювали опору, незважаючи на величезну чисельну перевагу", - зазначили в легіоні.

"Разом із РДК на території Росії ми використовували техніку, яку свого часу армія кремлівських зомбі відібрала у ЗСУ під Бахмутом. Цю техніку ми успішно "перетрофували" і повернули назад", - сказав представник легіону.

За його інформацією загальні втрати за операцію склали 2 людини загиблими і 10 пораненими.

Своєю чергою в РДК повідомили, що в них втрати відсутні, проте є двоє поранених.

"Щодо техніки в нас лише придбання", - сказав командир White Rex.

"Будь-який перетин кордону з РФ для нас уже є успіхом, тому що ми ведемо там диверсійну діяльність, пропагандистську, розвідувальну, безумовно", - зазначили в РДК.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що Легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" проводять операцію в Білгородській області РФ, що "є наслідком агресивної політики путінського режиму і вторгнення російських військ на територію України".

"Ми підтверджуємо, що легіон "Свобода Росії" і РДК тісно співпрацюють і взаємодіють із ГУР Міноборони України", - повідомив представник військової розвідки.

Як повідомлялося, близько 14:00 понеділка легіон "Свобода Росії" і РДК заявили, що "звільнили" Козинку Білгородської області РФ і зайшли в населений пункт Грайворон.

У телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" розміщено звернення до жителів РФ: "Жителі Росії! Ми - такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більшого визнання дій злочинців при владі і взяли зброю, щоб відстояти нашу свободу. Але сьогодні усім настав час взяти на себе відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля час покласти край: Легіон повертається додому".

 

 

 

 

Теги: #операція #рослегіон

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