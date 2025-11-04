ГУР повідомляє про активні бойові дії спецпідрозділів поблизу Покровська

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Силами "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) триває операція в одному з ключових з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області, повідомляє пресслужба ГУР.

За даними розвідки, точаться запеклі бої з російськими окупантами. "Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу", – йдеться у повідомленні.

Бойова робота спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР. Крім того, бойові завдання у секторі виконують інші спецпідрозділи ГУР МО України. З метою безпеки особового складу деталі операцій наразі не розкриваються.