14:08 10.11.2025

Операція "Мідас": В офісі співорганізатора злочинної схеми знайшли блокнот з логотипом СБП РФ

Фото: https://t.me/nab_ukraine

Антикорупційні органи знайшли блокнот з логотипом "Служба безпеки президента Російської Фередарції" під час обшуків у співорганізаторів масштабної корупційної схеми в сфері енергетики, повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики НАБУ і САП віднайшли цікавий артефакт", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Бюро додало до цього посту фотографію згаданого "артефакту".

Як повідомлялося, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Деталі згодом", - йшлося в повідомленні.

Згідно з повідомленням НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум.

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Спецоперація антикорупційних органів отримала назву "Мідас".

