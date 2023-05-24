Рівень Дніпра в Києві спав на 6 см за добу, водопілля у столиці завершилося

Рівень води в річці Дніпро в Києві біля мосту "Метро" знизився за минулу добу на 6 см і станом на 9:00 середи становив 9233 см за Балтійською системою висот, повідомляють у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Затоплення заплави не спостерігається. Небезпеки гідрологічних явищ немає. Фактично, цьогорічна повінь для столиці вже минула, повінь не завдала місту суттєвої шкоди, аварійних підтоплень зафіксовано не було", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, температура води в Дніпрі в межах Києва 18,6°C.