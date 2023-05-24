Події

09:41 24.05.2023

Рівень Дніпра в Києві спав на 6 см за добу, водопілля у столиці завершилося

1 хв читати
Рівень Дніпра в Києві спав на 6 см за добу, водопілля у столиці завершилося

Рівень води в річці Дніпро в Києві біля мосту "Метро" знизився за минулу добу на 6 см і станом на 9:00 середи становив 9233 см за Балтійською системою висот, повідомляють у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Затоплення заплави не спостерігається. Небезпеки гідрологічних явищ немає. Фактично, цьогорічна повінь для столиці вже минула, повінь не завдала місту суттєвої шкоди, аварійних підтоплень зафіксовано не було", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, температура води в Дніпрі в межах Києва 18,6°C.

 

Теги: #київ #дніпро #водопілля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 23.05.2023
Депутатка Київської міськради повідомлена про підозру у скоєнні ДТП у листопаді 2022 р.

Депутатка Київської міськради повідомлена про підозру у скоєнні ДТП у листопаді 2022 р.

15:00 23.05.2023
Покупка квартири у Києві: Керівництво для потенційних покупців

Покупка квартири у Києві: Керівництво для потенційних покупців

13:48 22.05.2023
Пораненому в Дніпрі рятувальнику роблять операцію, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні

Пораненому в Дніпрі рятувальнику роблять операцію, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні

09:22 22.05.2023
Уночі РФ обстріляла частину ДСНС у Дніпрі: зруйновано три будівлі, знищено 20 одиниць техніки, постраждав рятувальник

Уночі РФ обстріляла частину ДСНС у Дніпрі: зруйновано три будівлі, знищено 20 одиниць техніки, постраждав рятувальник

12:56 20.05.2023
Унаслідок чергової атаки на Київ виявлено пошкодження в 4 квартирах 9-поверхівки

Унаслідок чергової атаки на Київ виявлено пошкодження в 4 квартирах 9-поверхівки

07:21 20.05.2023
Під час 11 повітряної ворожої атаки Києва всі повітряні цілі ліквідовано

Під час 11 повітряної ворожої атаки Києва всі повітряні цілі ліквідовано

01:46 20.05.2023
Внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі

Внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі

00:58 20.05.2023
На Київщині існує загроза атаки дронів

На Київщині існує загроза атаки дронів

23:11 19.05.2023
Поблизу Дніпра ліквідовано два ворожі БПЛА

Поблизу Дніпра ліквідовано два ворожі БПЛА

19:50 19.05.2023
До Києва прийшло метеорологічне літо

До Києва прийшло метеорологічне літо

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 25 травня, обговорять бронетанкові можливості та зміцнення ППО України - Пентагон

Сирський: Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута

ЗС України за добу знищили 400 окупантів, 21 артилерійську систему, 7 БПЛА і вертоліт Ка-52

Сили оборони за добу завдали 15 авіаударів по ворогу, знищили вертоліт Ка-52 і 5 БПЛА

Керівника одного з підрозділів "Укрзалізниці" затримано за хабарництво

ОСТАННЄ

Знеструмлено тисячі абонентів у трьох областях країни через ворожі обстріли - Міненерго

Унаслідок російських обстрілів на Донеччині поранено 11 осіб за добу - ОВА

Міністр Лісовий: Профтех - це вдалий варіант освіти для дорослих

Справу за обвинуваченням ексголови ДФС Насірова у хабарництві передано до суду

UADamage та Neo-Eco Ukraine працюють над оцінкою пошкоджень, збитків і забруднення територій унаслідок російської агресії

Резніков і Воллес обговорили продовження навчання українських військових у Великій Британії

Онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 25 травня, обговорять бронетанкові можливості та зміцнення ППО України - Пентагон

Україна і Польща підписали меморандум про співпрацю щодо інвентаризації втрат культурної спадщини внаслідок війни

Зусилля РФ зі зміцнення дисципліни зосереджені на патріотичному завзятті, а не на усуненні причин розчарування солдатів - британська розвідка

Сирський: Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА