Події

08:09 24.05.2023

Рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" можуть повторитися в інших областях РФ - Данілов

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Рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" можуть повторитися в інших областях РФ - Данілов

Бійці Російського добровольчого корпусу і Легіону "Свобода Росії" можуть з'явитися і в інших областях РФ з огляду на кількість російських громадян, які виступають проти чинного режиму, повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону у вівторок увечері.

"Брянська, Курська, Воронезька область, інші території не можуть бути в безпеці з огляду на те, що кількість російських громадян, яка категорично проти того режиму, що склався в останні 23 роки на території Росії, звісно, вони можуть у будь-якій точці РФ повстати на протести. Ба більше, я впевнений, що до нашої перемоги це будуть постійні, постійні процеси", - заявив Данілов.

Крім того, Данілов висловив упевненість, що це відбуватиметься доти, доки Росія атакуватиме Україну.

 

 

 

Теги: #рф #дрк #данілов

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