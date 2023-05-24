Рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" можуть повторитися в інших областях РФ - Данілов

Бійці Російського добровольчого корпусу і Легіону "Свобода Росії" можуть з'явитися і в інших областях РФ з огляду на кількість російських громадян, які виступають проти чинного режиму, повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону у вівторок увечері.

"Брянська, Курська, Воронезька область, інші території не можуть бути в безпеці з огляду на те, що кількість російських громадян, яка категорично проти того режиму, що склався в останні 23 роки на території Росії, звісно, вони можуть у будь-якій точці РФ повстати на протести. Ба більше, я впевнений, що до нашої перемоги це будуть постійні, постійні процеси", - заявив Данілов.

Крім того, Данілов висловив упевненість, що це відбуватиметься доти, доки Росія атакуватиме Україну.