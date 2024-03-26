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17:24 26.03.2024

Данілов подякував президенту за можливість бути причетним до написання Великої Історії

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Данілов подякував президенту за можливість бути причетним до написання Великої Історії

Олексій Данілов, звільнений у вівторок із посади секретаря РНБО України, подякував президенту за "довіру і за можливість бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення!".

"4 роки 5 місяців 24 дні роботи на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Роботи, якій віддавались до останку. Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично", - написав він у вівторок у фейсбуці.

"Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу Перемогу! Головне, що ми маємо пам’ятати завжди і що я завжди сповідував - не боятися, ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України!" - написав також він.

За словами Данілова, "російська потвора буде знищена, химерне створіння сконає і згине в мороці історії - і зробить це український воїн, за плечима якого стоїть наша історія, наша доля і наша місія - "бути мечем у темряві; дозорним на Стіні; щитом, що охороняє царство людей!".

 

Теги: #данілов

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