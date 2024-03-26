ДАНІЛОВА БУДЕ ПЕРЕВЕДЕНО НА ІНШИЙ НАПРЯМОК - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
ДАНІЛОВА БУДЕ ПЕРЕВЕДЕНО НА ІНШИЙ НАПРЯМОК - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
ДАНІЛОВА БУДЕ ПЕРЕВЕДЕНО НА ІНШИЙ НАПРЯМОК - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
У Сумській області викрито двох місцевих депутатів, які за $100 тис. намагалися підкупити голову МВА
Синєгубов: Розглядаємо можливість обов'язкової евакуації з низки населених пунктів Харківського й Богодухівського районів
У Сумській області викрито двох місцевих депутатів, які за $100 тис. намагалися підкупити голову МВА
Приміщення Radisson Blu Hotel, Kyiv City Centre, які використовують для захисту гостей і персоналу, обмежені за площею і не внесені до списку укриттів
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