Данілов про збиті російські Су-34: Полювання за ними тривало давно

Українські сили протиповітряної оборони протягом тривалого часу "полювали" за російськими винищувачами-бомбардувальниками Су-34, які створювали проблеми для Сил оборони на Південному напрямку, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ми одразу отримали звіт, розуміємо, про що йдеться. Зараз можна відкрити невелику таємницю, що полювання за ними тривало довгий проміжок часу. Тому що ці літаки заважали і спричиняли небезпеку для наших воїнів, і я щиро вітаю всіх, хто брав у цьому участь. Перфектний результат," - заявив Данілов в ефірі "Українського радіо".

Як повідомлялося, Повітряні сили Збройних сил України в п'ятницю опівдні збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що саме такими літаками окупанти завдають ударів керованими авіабомбами та керованими авіаракетами.