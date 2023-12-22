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16:41 22.12.2023

Данілов про збиті російські Су-34: Полювання за ними тривало давно

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Данілов про збиті російські Су-34: Полювання за ними тривало давно

Українські сили протиповітряної оборони протягом тривалого часу "полювали" за російськими винищувачами-бомбардувальниками Су-34, які створювали проблеми для Сил оборони на Південному напрямку, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ми одразу отримали звіт, розуміємо, про що йдеться. Зараз можна відкрити невелику таємницю, що полювання за ними тривало довгий проміжок часу. Тому що ці літаки заважали і спричиняли небезпеку для наших воїнів, і я щиро вітаю всіх, хто брав у цьому участь. Перфектний результат," - заявив Данілов в ефірі "Українського радіо".

Як повідомлялося, Повітряні сили Збройних сил України в п'ятницю опівдні збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що саме такими літаками окупанти завдають ударів керованими авіабомбами та керованими авіаракетами.

Теги: #су_34 #данілов

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