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18:49 03.05.2024

В акваторії Чорного й Азовського морів нині перебувають 5 багатоцільових російських винищувачів - літаків Су-34 і Су-35

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В акваторії Чорного й Азовського морів нині перебувають 5 багатоцільових російських винищувачів - літаків Су-34 і Су-35

В акваторії Чорного й Азовського морів нині перебувають п’ять багатоцільових російських винищувачів - літаків Су-34 і Су-35, зберігається висока ймовірність присутності розвідувальних безпілотників, які ворог використовує для коригування своїх ракетно-бомбових ударів по Україні, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону в п'ятницю.

За його словами, немає підстав вважати, що у святкові дні ситуація з ракетно-бомбовими обстрілами території та цивільної інфраструктури України зміниться. Він зазначив, що ворог неодноразово демонстрував своє зневажливе ставлення до будь-яких можливих домовленостей про перемир'я, що підтверджується, зокрема, сьогоднішніми передсвятковими активними обстрілами Харкова.

Євлаш також відзначив зміну тактики ведення повітряних атак з боку російських військ останнім часом. За його словами, "ворог зараз використовує мінімальну кількість ударних "Шахедів" або взагалі не використовує їх порівняно з тим, що було ще кілька тижнів тому. Нині ворог застосовує більше розвідувальних безпілотників для коригування ударів, наприклад, балістикою або керованими авіабомбами. Відстежувати розвідувальні дрони складніше - вони менші за розміром, під час їх виготовлення використовують композитні матеріали, що робить їх непомітними для неозброєного ока". "Але наші захисники в міру можливості справляються і з цим", - сказав він.

Теги: #винищувачі #су_34

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