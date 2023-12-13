Чутки про розбіжності військового і політичного керівництва України інспіровані Росією - Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов вважає безпідставними та інспірованими Росією чутки про розбіжності у військовому і політичному керівництві.

"Пройшло 121 засідання Ставки. На кожному з них були доповіді, там буває гаряче. Але якщо немає дискусії, то немає якісних рішень", - сказав він у середу в ефірі телемарафону.

Тоді, сказав він, "почалася безпідставна компанія з розколу військового і політичного керівництв, яку "качає" Росія".

За словами Данілова, "план Б Росії - внутрішня дестабілізація. Ми розуміємо, що треба бути єдиними як ніколи".

Відповідаючи на запитання про зміни в порядку мобілізації, Данілов сказав, що вони можуть бути ухвалені на одному з найближчих засідань Ставки.