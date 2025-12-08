Сибіга заявив про важливість європейської й трансатлантичної єдності заради тривалого миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що європейська та трансатлантична єдність є важливою для забезпечення справедливого та тривалого миру.

"Сьогодні ввечері в Брюсселі, як частина команди президента @ZelenskyyUa, ми продовжуємо дипломатичну роботу для подальшого зміцнення стійкості України, просування мирних зусиль та забезпечення нашої спільної безпеки", - написав він у соцмережі Х.

За словами Сибіги, "зараз настав час для рішучих дій, щоб використати весь потенціал нашої колективної сили".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1998119473039991251