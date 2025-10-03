Зеленський запросив президента Конго приїхати в Україну

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді.

"Подякував за солідарність з Україною та українцями. Ми говорили про важливість досягнення миру, про повагу до суверенітету й територіальної цілісності та про розвиток наших двосторонніх відносин. У час війни українці здобули великий технологічний досвід, і ми готові ним ділитися", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

За його словами, Україна готова до співпраці у багатьох сферах, зокрема, у оборонному співробітництві, агротехнологіям, децентралізації енергетики, цифровізації державних послуг, і Конго зацікавлені у цьому.

Лідери домовилися, що їхні команди опрацюють усі питання, необхідні для взаємовигідного партнерства.

"Запросив пана президента приїхати в Україну, щоб зустрітися особисто й більш детально все обговорити", - наголосив Зеленський.