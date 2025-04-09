Інтерфакс-Україна

Події

18:58 09.04.2025

Єрмак та радник президента ДРК обговорили безпекові питання та розвиток торговельно-економічної співпраці

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Єрмак та радник президента ДРК обговорили безпекові питання та розвиток торговельно-економічної співпраці

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та радник президента Демократичної Республіки Конго Дезіре Кашмір Еберанде Колонгеле обговорили безпекові питання, важливість відкриття дипломатичних установ у столицях обох країн, а також розвиток торговельно-економічної співпраці, зокрема у межах гуманітарної ініціативи "Зерно з України", повідомила пресслужба Офісу президента України.

"Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Демократичної Республіки Конго з питань національної безпеки Дезіре Кашміром Еберанде Колонгеле", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента України.

Повідомляється, що Єрмак подякував Демократичній Республіці Конго за підтримку ключових резолюцій ООН, які засуджують російську агресію проти України. "Ми поважаємо територіальну цілісність ДР Конго, як і всіх країн, із міжнародно визнаними кордонами. Ми дотримуємося чіткої позиції, щоб усі держави суворо додержувалися міжнародного права без будь-яких винятків", – наголосив він.

Також Єрмак поінформував про щоденні російські обстріли України, а також про ситуацію на фронті: вона залишається складною, але українські захисники не дають РФ досягти реальних успіхів. Також ішлося про дипломатичні зусилля України для досягнення справедливого та стійкого миру.

Єрмак зазначив, що попри війну Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки. Гуманітарна ініціатива "Зерно з України" стала ключовим інструментом у боротьбі з продовольчою кризою. Загалом у межах цієї програми було відправлено понад 290 тис. тон сільськогосподарської продукції до 13 країн Африки та Азії, зокрема в у Демократичну Республіку Конго. Серед інших важливих тем – розвиток торговельно-економічної співпраці в галузях сільського господарства, енергетики, будівництва та реалізації інфраструктурних проєктів.

Зазначається, що Єрмак також відзначив важливість відкриття Посольства України в Кіншасі та висловив сподівання на відкриття дипломатичного представництва Демократичної Республіки Конго в Києві. Сторони домовилися підтримувати регулярний діалог і дати поштовх розвитку співпраці у сферах взаємного інтересу.

Теги: #єрмак #дрк

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