Двох загиблих витягли з-під завалів багатоповерхівки в Авдіївці

З-під завалів багатоповерхового будинку в Авдіївці Донецької області витягли тіла двох загиблих, повідомляє голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"З-під завалів багатоповерхівки в Авдіївці витягли двох загиблих. Загиблі - літній чоловік і жінка", - написав він у телеграм-каналі ввечері у вівторок.

За словами Барабаша, ще одна місцева мешканка перебуває у важкому стані без свідомості.

Раніше очільник МВА повідомляв, що в результаті влучання російської ракети в Авдіївці зруйновано житловий будинок. 9 поверхів - до фундаменту.

Під завалами перебувають від двох до п'яти осіб. Двоє людей поранені, одна жінка - у важкому стані.