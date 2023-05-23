Події

22:06 23.05.2023

Двох загиблих витягли з-під завалів багатоповерхівки в Авдіївці

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Двох загиблих витягли з-під завалів багатоповерхівки в Авдіївці

З-під завалів багатоповерхового будинку в Авдіївці Донецької області витягли тіла двох загиблих, повідомляє голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"З-під завалів багатоповерхівки в Авдіївці витягли двох загиблих. Загиблі - літній чоловік і жінка", - написав він у телеграм-каналі ввечері у вівторок.

За словами Барабаша, ще одна місцева мешканка перебуває у важкому стані без свідомості.

Раніше очільник МВА повідомляв, що в результаті влучання російської ракети в Авдіївці зруйновано житловий будинок. 9 поверхів - до фундаменту.

Під завалами перебувають від двох до п'яти осіб. Двоє людей поранені, одна жінка - у важкому стані.

 

 

 

 

Теги: #загиблі #донецька #авдіївка

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