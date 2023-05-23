Події

16:07 23.05.2023

Унаслідок ворожого обстрілу смт Козацького на Херсонщині загинула жінка

1 хв читати

Унаслідок російського обстрілу смт Козацького в Херсонській області загинула жінка, розпочато досудове розслідування, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, уранці 23 травня російська армія здійснила мінометний обстріл смт Козацьке. Унаслідок обстрілу загинула жінка.

 

Теги: #прокуратура #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:48 23.05.2023
Зловмисники збували підроблені ліки для онкохворих у Києві та інших містах - прокуратура столиці

Зловмисники збували підроблені ліки для онкохворих у Києві та інших містах - прокуратура столиці

09:47 23.05.2023
Правоохоронці викрили мережу незаконного грального бізнесу в Україні, до якої входило близько 400 закладів, - Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили мережу незаконного грального бізнесу в Україні, до якої входило близько 400 закладів, - Офіс генпрокурора

08:25 23.05.2023
Противник випустив 373 снаряди по Херсонській області за добу, загинула одна людина, троє поранені

Противник випустив 373 снаряди по Херсонській області за добу, загинула одна людина, троє поранені

19:56 22.05.2023
Росіяни обстріляли Качкарівку, одна людина поранена

Росіяни обстріляли Качкарівку, одна людина поранена

18:05 22.05.2023
Генпрокурор про розслідування злочинів сексуального насильства під час війни: Головне - захистити постраждалих і отримати їхню довіру

Генпрокурор про розслідування злочинів сексуального насильства під час війни: Головне - захистити постраждалих і отримати їхню довіру

13:26 22.05.2023
Унаслідок ворожого обстрілу с. Станіслав загинув чоловік, пошкоджено чотири будинки - Херсонська ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу с. Станіслав загинув чоловік, пошкоджено чотири будинки - Херсонська ОВА

08:57 22.05.2023
У результаті ворожої атаки загинув один місцевий житель Херсонської області

У результаті ворожої атаки загинув один місцевий житель Херсонської області

15:36 21.05.2023
Окупанти обстріляли смт Козацьке під Новою Каховкою, загинув мирний житель - обладміністрація

Окупанти обстріляли смт Козацьке під Новою Каховкою, загинув мирний житель - обладміністрація

08:28 21.05.2023
Двоє людей загинули та двоє поранені в результаті обстрілів Херсона та області за минулу добу

Двоє людей загинули та двоє поранені в результаті обстрілів Херсона та області за минулу добу

07:55 21.05.2023
У Херсонській області окупанти відібрали у цивільних близько 100 катерів

У Херсонській області окупанти відібрали у цивільних близько 100 катерів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Склад Комітету Шевченківської премії буде оновлено майже на 100% - Нищук

СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів

У Києві та області з 23 по 25 травня відбудуться військові навчання, буде переміщення особового складу та рух важкої техніки

Зеленський зустрівся з українськими морпіхами на передовій

Залужний привітав українських морпіхів із професійним святом

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив порядок функціонування геоінформаційної системи моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад

Данія та інші країни Європи планують розпочати підготовку українських пілотів для F-16 не раніше червня

Навчання українських льотчиків на F-16 поки що не розпочалося - Ігнат

Верховний Суд 26 травня обере нового голову суду

Нищук: Я робитиму все, щоб Шевченківська премія не мала політичного забарвлення

СБУ повідомила про підозру колишньому соратнику Януковича, який став "сенатором РФ у Запорізькій області"

Склад Комітету Шевченківської премії буде оновлено майже на 100% - Нищук

Україна створює Корпус морської піхоти - Зеленський

В Україні найближчими днями очікуються короткочасні дощі, місцями грози, температура 13-18°, на півдні до 28° - Укргідрометцентр

СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА