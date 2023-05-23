Унаслідок ворожого обстрілу смт Козацького на Херсонщині загинула жінка

Унаслідок російського обстрілу смт Козацького в Херсонській області загинула жінка, розпочато досудове розслідування, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, уранці 23 травня російська армія здійснила мінометний обстріл смт Козацьке. Унаслідок обстрілу загинула жінка.