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10:26 23.05.2023

Активність наступальних дій ворога на бахмутському напрямку трохи знизилася за добу - Маляр

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Активність наступальних дій ворога на бахмутському напрямку трохи знизилася за добу - Маляр

За поточну добу активність наступальних дій російських окупантів на бахмутському напрямку дещо знизилася, на флангах на півночі та півдні від Бахмута українські сили трохи просунулися, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"За цю добу активність наступальних дій ворога на бахмутському напрямку дещо знизилася. Водночас кількість обстрілів стабільно висока. У Бахмуті бої зменшилися, ворог продовжує зачистку районів, узятих ним під контроль", - написала Маляр у телеграм-каналі.

За її словами, українські війська продовжують контролювати південно-західну околицю міста в районі "Літак".

"У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому цього не вдається. На деяких ділянках ворог в обороні. Зазнає великих втрат. На флангах на півночі та півдні від Бахмута в нас є незначне просування", - повідомили в Міноборони.

 

Теги: #міноборони #бахмут

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