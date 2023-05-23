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09:17 23.05.2023

"Вагнер", як стверджує Пригожин, виведуть із Бахмута після 1 червня - ISW

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"Вагнер", як стверджує Пригожин, виведуть із Бахмута після 1 червня - ISW

Ватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що після 1 червня найманці будуть виведені з районів бойових дій у Бахмуті (Донецька обл.) на двомісячний відпочинок і перепідготовку, йдеться в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Як повідомляється, сили "Вагнера" будуть виведені для відновлення і тренувань протягом приблизно двох місяців. Пригожин заявив 21 травня, що ПВК передасть ЗС РФ контроль над Бахмутом 25 травня і повністю піде з усієї лінії фронту до 1 червня.

Також ватажок ПВК заявив, що будь-які повідомлення про штурмові операції групи "Вагнер" протягом цього двомісячного періоду є фальшивкою, якщо він не стверджує протилежного.

Західні експерти раніше оцінювали, що сили "Вагнера" навряд чи будуть продовжувати бойові дії за межами Бахмута через серйозне виснаження і завершення їхніх наступальних можливостей.

"Двомісячний період відновлення, оголошений Пригожиним, може призвести до того, що сили "Вагнера" будуть відсторонені від ключових частин українського контрнаступу залежно від того, коли і як він розпочнеться", - зазначили у звіті.

 

Теги: #війна #вагнер #isw

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