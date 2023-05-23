На Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено трьох мирних жителів

Минулої доби масованих обстрілів російських окупаційних військ зазнали населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів Куп'янська з РСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарські споруди, сталися пожежі. Поранення дістали 2 жінки (76-ти та 53-х років) і цивільний 35-річний чоловік. Усіх постраждалих госпіталізовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в районі В'язового окупанти завдали удару 2 ракетами С-300. Обидві влучили на відкриту місцевість у полі. Руйнувань і постраждалих немає.