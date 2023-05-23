Операція "РДК" і "ЛСР" створила інформаційну паніку в РФ

Рейд бійців "Російського добровільного корпусу" (РДК) і Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) у Білгородській області (РФ) спричинив у російському інформпросторі паніку, а також критику за неспроможність посилити кордони й створити в регіоні укріплення, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Підрозділи російського проукраїнського "РДК" і "ЛСР" вранці понеділка 22 травня здійснили рейд у Білгородську область у РФ. Російські джерела почали повідомляти, що їхній загін у складі двох танків, БТР і ще дев'яти бронемашин перетнув міжнародний кордон і взяв під контроль Козинку, селище Грайворонського району Білгородської області за 600 метрів від кордону з українською Сумською областю.

Кілька російських джерел стверджували, що угруповання потім узяло населені пункти Глотове і Гора-Поділ (3 км і 5 км від кордону відповідно), хоча деякі блогери заперечували такі твердження, повідомляючи, що сили "РДК" дісталися лише до Будинку культури в Глотовому.

Експерти ISW поки що не виявили геолокаційного підтвердження того, що "РДК" або "ЛСР" досягли Глотового або Гори-Подолу. Кадри з геолокацією, опубліковані 22 травня, дійсно підтверджують, що "РДК" завдала удару по прикордонному посту біля Козинки, перш ніж перетнути кордон як мінімум із одним танком.

"РДК" також розмістила кадри, на яких видно тіло російського прикордонника на прикордонній станції, очевидно, з прикордонного переходу біля Козинки.

Російські "воєнкори" пізніше стверджували, що російські війська повернули собі контроль над усіма трьома населеними пунктами. Деякі російські джерела додатково повідомляли, що сили РФ відбили атаку проукраїнських диверсійних груп біля Дронівки, приблизно за 22 км на північний захід від Козинки.

"РДК" додатково розмістила кадри, як повідомляється, за межами двох населених пунктів біля кордону в Брянській області РФ, однак аналітики ISW не спостерігали додаткових доказів або обговорень дій у Брянській області 22 травня.

Як повідомлялося, легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" проводять операцію в Білгородській області РФ з метою створення "смуги безпеки" для захисту українців, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "Суспільному".

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-22-2023