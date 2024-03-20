Події

14:15 20.03.2024

Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" знову закликають керівництво Бєлгородської області евакуювати людей з території регіону

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Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і "Сибірський батальйон" знову звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова із закликом евакуювати людей з території регіону, оскільки удари по військових об'єктах триватимуть.

"Визвольний рух закликає керівництво Бєлгородської області й, зокрема, губернатора В'ячеслава Гладкова припинити прикриватися цивільним населенням і негайно евакуювати людей з усієї території Бєлгородської області. Наші удари по військових цілях посилюються, обстріли регіону фактично не припиняються, люди продовжують страждати і гинути", - йдеться у зверненні в телеграм-каналі.

Наголошується, що жертви серед мирного населення - виключно на совісті адміністрації, яка перешкоджає евакуації людей.

"Гладков! Подумай про свій народ! Ти будеш відповідальний за нові жертви, якщо повна евакуація населення не відбудеться найближчим часом. Збережіть життя людей!", - закликали добровольці.

 

Теги: #рдк #легіон_свобода_росії #сибірський_батальйон

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