РДК, легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон: Ми змушені відкрити вогонь по військових позиціях, що розміщені в містах Бєлгорода і Курська

Російський Добровольчий Корпус (РДК), легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон заявили про відкриття вогню по військових позиціях армії РФ, що розташовані в містах Бєлгорода і Курська, із метою припинення обстрілів мирних українських міст із цих територій.

"Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей і держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (здебільшого жінок і дітей) гинуть від обстрілу з Бєлгорода", - йдеться в спільній заяві Російського Добровольчого Корпусу, легіону "Свобода Росії" і Сибірського батальйону в телеграм-каналі в середу.

"Обстріли України з території Бєлгорода мають зупинитися! З огляду на це ми змушені відкрити вогонь по військових позиціях, розміщених у містах Бєлгорода і Курська", - зазначено в заяві.

"Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно залишити місто. Місцеву владу ми закликаємо зберігати людські життя і розпочати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини", - йдеться в заяві.