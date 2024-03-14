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13:44 14.03.2024

Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" закликають губернаторів Курської та Бєлгородської областей негайно оголосити евакуацію цивільних

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Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" звернулися до губернаторів Курської та Бєлгородської областей із закликом негайно оголосити евакуацію цивільних, наголосивши, що мирні жителі не мають страждати від війни.

"Звільнення російських регіонів від путінського терористичного режиму триває в ці хвилини. Наразі по путінських військах у Бєлгородській та Курській областях завдаються масовані удари. Ми закликаємо уповноважених осіб цих областей, насамперед губернатора Курської області Романа Старовойта і губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, негайно оголосити евакуацію з усієї території вищезгаданих областей і без зволікань евакуювати цивільних", - ідеться у спільному зверненні легіону "Свобода Росії", РДК і "Сибірського батальйону".

У зверненні наголошується, що мирні жителі не мають страждати від війни, і будь-які жертви в процесі бойових дій будуть на совісті Старовойта і Гладкова.

"Ми вимагаємо від губернаторів припинити виконувати злочинні накази путінської хунти і не перешкоджати евакуації мирних громадян із зони бойових дій, які самі вже вирішили залишити свої домівки і рятувати життя своїх сімей. Операція зі звільнення Курської та Бєлгородської областей триватиме до досягнення всіх поставлених цілей", - заявили добровольці. 

Теги: #рдк #легіон_свобода_росії

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