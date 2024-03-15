Бєлгород і область гуманітарним коридором залишили понад 7 тис. автомобілів, Курськ понад 600 - РДК

З моменту дії гуманітарного коридору, оголошеного Російським добровольчим корпусом (РДК) для евакуації мирних жителів із Бєлгородської та Курської областей РФ, станом на ранок п'ятниці ним скористалися понад 7 тисяч цивільних автомобілів мешканців Бєлгорода та Бєлгородської області.

Як повідомляється в телеграм-каналі РДК, у п'ятницю вранці з міста Курськ евакуаційним коридором скористалися понад 600 цивільних автомобілів, на яких куряни залишали свої будинки.

"Про це стало відомо завдяки відомостям, наданим місцевими, опозиційно налаштованими до путінського режиму, правоохоронцями та силовиками", - йдеться в повідомленні.

Раніше РДК, легіон "Свобода Росії" і "Сибірський батальйон" закликали жителів Курської та Бєлгородської областей РФ терміново евакуюватися у зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території згаданих областей. Для цього було оголошено про дію гуманітарного коридору для евакуації населення з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня. "Після закінчення терміну дії гуманітарного коридору буде продовжено знищення військових об'єктів на території Бєлгородської та Курської областей до повного звільнення регіону від військ кремлівського режиму", - ідеться в заяві.