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12:03 19.03.2024

ГУР допомагає РДК і "Свободі Росії" боротися з режимом у РФ - Юсов

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ГУР допомагає РДК і "Свободі Росії" боротися з режимом у РФ - Юсов

Головне управління розвідки Міністерства оборони України надає допомогу добровольчим формуванням, що діють на території РФ: "Російський добровольчий корпус", "Свобода Росії" і "Сибірський батальйон", повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону", то це, зокрема, обов'язок України", - сказав Юсов в ефірі телемарафону у вівторок.

"Ці люди прийшли на допомогу українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, безпосередню участь (беруть - ІФ-У) у серйозних операціях. Тому, звісно, і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом", - пояснив він.

Теги: #добровольці #гур #рдк

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