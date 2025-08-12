Інтерфакс-Україна
Події
07:50 12.08.2025

Щонайменше 12 іноземних добровольців загинули внаслідок ракетного удару по тренувальному табору в Україні

2 хв читати
Щонайменше 12 іноземних добровольців загинули внаслідок ракетного удару по тренувальному табору в Україні

Щонайменше дванадцять іноземних добровольців загинули наприкінці липня внаслідок ракетного удару по тренувальному табору неподалік від міста Кропивницький, російська ракета влучила у їдальню табору під час обіду, що призвело до однієї з найкривавіших атак на іноземних бійців за час війни, повідомляє The New York Times посилаючись на військових, що обізнані з інцидентом.

За інформацією, атака припала на час обіду, коли військові, зокрема нові рекрути з США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн, перебували у їдальні. Після вибуху виникла пожежа на складі боєприпасів, що спричинило подальші детонації.

"Американський доброволець з Флориди, який побажав залишитися неназваним, описав атаку як "найгучніший вибух, який я коли-небудь чув", і розповів, що бачив "щонайменше 15 загиблих і понад 100 поранених". Він також зазначив, що сирена повітряної тривоги не спрацювала, а аптечки не були доступні поруч з їдальнею", - йдеться в повідомленні.

Представник міжнародного легіону української військової розвідки ГУР Володимир Камінський підтвердив, що розслідування триває, і втрати наразі не розголошуються.

Командувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив: "Військові на тренувальних майданчиках повинні негайно реагувати на повітряні тривоги та ворожі дрони". Він додав, що військові прагнуть максимально перемістити навчання в укриті підземні приміщення.

"Низький рівень безпеки на таборі викликав нарікання серед іноземних солдатів. Аналогічні смертоносні удари по тренувальним базам траплялися і раніше — у Яворові на початку війни 2022 року, а також минулого року в Полтаві, де загинуло понад 50 курсантів і солдатів", - пише видання.

 

Теги: #добровольці #загиблі #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:14 11.08.2025
У Куп’янську поранено чоловіка внаслідок удару ворожого БпЛА

У Куп’янську поранено чоловіка внаслідок удару ворожого БпЛА

17:37 11.08.2025
Кіберкорпус ГУР атакував одного з найбільших постачальників інтернет-послуг для силових відомств РФ

Кіберкорпус ГУР атакував одного з найбільших постачальників інтернет-послуг для силових відомств РФ

22:49 10.08.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 20 осіб – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 20 осіб – ОВА

21:03 10.08.2025
Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

20:53 10.08.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

09:54 06.08.2025
Один з поранених внаслідок удару по Києву 31 липня помер, кількість жертв сягнула 32 – КМВА

Один з поранених внаслідок удару по Києву 31 липня помер, кількість жертв сягнула 32 – КМВА

12:24 05.08.2025
До 7 зросла кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки на Харківщині 29 липня

До 7 зросла кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки на Харківщині 29 липня

22:06 04.08.2025
Троє загиблих через ворожі удари в Чугуївському районі — прокуратура розслідує

Троє загиблих через ворожі удари в Чугуївському районі — прокуратура розслідує

15:58 04.08.2025
Окупанти зруйнували будинок в Степногірську Запорізької області, загинуло 2 мирних жителя

Окупанти зруйнували будинок в Степногірську Запорізької області, загинуло 2 мирних жителя

11:57 03.08.2025
Двоє людей загинули та 11 поранено на Херсонщині через російські обстріли – поліція

Двоє людей загинули та 11 поранено на Херсонщині через російські обстріли – поліція

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

ОСТАННЄ

12 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Британія і Канада підтримали зусилля Трампа, наголосивши, що мир має бути досягнутий разом з Україною, а не нав’язаний їй

У США літак врізався в припарковане повітряне судно під час посадки, сталася пожежа, є постраждалі – ЗМІ

Міністр оборони США: Трамп створив умови для можливої мирної угоди з Путіним. Путін відчуває тиск

Сирський: На Сумському напрямку маємо певні успіхи у звільненні української землі

Окупанти втратили 64 особи на покровському напрямку - Генштаб

ЄС наполягає на участі Зеленського у перемовинах США і РФ та вимагає гарантій безпеки для України - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

Саратовський НПЗ "Роснефти" зупинив прийом нафти після атаки дрона — ЗМІ

Сили оборони України звільнили Степне та Новокостянтинівку в Сумській області — Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА