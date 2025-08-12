Щонайменше 12 іноземних добровольців загинули внаслідок ракетного удару по тренувальному табору в Україні

Щонайменше дванадцять іноземних добровольців загинули наприкінці липня внаслідок ракетного удару по тренувальному табору неподалік від міста Кропивницький, російська ракета влучила у їдальню табору під час обіду, що призвело до однієї з найкривавіших атак на іноземних бійців за час війни, повідомляє The New York Times посилаючись на військових, що обізнані з інцидентом.

За інформацією, атака припала на час обіду, коли військові, зокрема нові рекрути з США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн, перебували у їдальні. Після вибуху виникла пожежа на складі боєприпасів, що спричинило подальші детонації.

"Американський доброволець з Флориди, який побажав залишитися неназваним, описав атаку як "найгучніший вибух, який я коли-небудь чув", і розповів, що бачив "щонайменше 15 загиблих і понад 100 поранених". Він також зазначив, що сирена повітряної тривоги не спрацювала, а аптечки не були доступні поруч з їдальнею", - йдеться в повідомленні.

Представник міжнародного легіону української військової розвідки ГУР Володимир Камінський підтвердив, що розслідування триває, і втрати наразі не розголошуються.

Командувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив: "Військові на тренувальних майданчиках повинні негайно реагувати на повітряні тривоги та ворожі дрони". Він додав, що військові прагнуть максимально перемістити навчання в укриті підземні приміщення.

"Низький рівень безпеки на таборі викликав нарікання серед іноземних солдатів. Аналогічні смертоносні удари по тренувальним базам траплялися і раніше — у Яворові на початку війни 2022 року, а також минулого року в Полтаві, де загинуло понад 50 курсантів і солдатів", - пише видання.