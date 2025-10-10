Добровольці з Легіону "Свобода Росії" вперше застосували надводні безпілотники – ГУР

Російські добровольці з Легіону "Свобода Росії", які воюють у складі Сил безпеки та оборони України, спільно зі спецпризначенцями підрозділу активних дій ГУР МО України FERRATA вперше застосували надводні безпілотники, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Вперше в історії російського добровольчого руху з’явилась можливість залучати надводні безекіпажні катери, що є важливим кроком у розширенні інструментів спротиву. Чітка взаємодія, точна розвідка та інноваційні підходи дозволяють розвідникам успішно діяти проти ворога на значній відстані від берега", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Новий етап операційної діяльності був реалізований у тісній координації підрозділів. Результативна робота стала черговим доказом того, що спільні дії українських розвідників та російських добровольців здатні ефективно уражати противника у будь-якому середовищі – на землі, у повітрі та на воді, наголосили в ГУР.

"Але це лише початок. Попереду – нові етапи, глибші рейди та розширення фронтів спротиву. Режим не зможе сховатися ніде. Це – історичний крок, який позначає початок нової сторінки антипутінського спротиву", - зазначається в повідомленні.