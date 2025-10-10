Інтерфакс-Україна
Події
14:33 10.10.2025

Добровольці з Легіону "Свобода Росії" вперше застосували надводні безпілотники – ГУР

1 хв читати

Російські добровольці з Легіону "Свобода Росії", які воюють у складі Сил безпеки та оборони України, спільно зі спецпризначенцями підрозділу активних дій ГУР МО України FERRATA вперше застосували надводні безпілотники, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Вперше в історії російського добровольчого руху з’явилась можливість залучати надводні безекіпажні катери, що є важливим кроком у розширенні інструментів спротиву. Чітка взаємодія, точна розвідка та інноваційні підходи дозволяють розвідникам успішно діяти проти ворога на значній відстані від берега", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Новий етап операційної діяльності був реалізований у тісній координації підрозділів. Результативна робота стала черговим доказом того, що спільні дії українських розвідників та російських добровольців здатні ефективно уражати противника у будь-якому середовищі – на землі, у повітрі та на воді, наголосили в ГУР.

"Але це лише початок. Попереду – нові етапи, глибші рейди та розширення фронтів спротиву. Режим не зможе сховатися ніде. Це – історичний крок, який позначає початок нової сторінки антипутінського спротиву", - зазначається в повідомленні.

Теги: #легіон_свобода_росії #гур_мо

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

ОСТАННЄ

СБУ затримала лікаря, клірика та ексохоронця соратника Медведчука за організацію схем для ухилянтів

Графіки погодинних відключень е/е можливі лише за командою "Укренерго", про що споживачам оперативно повідомлять, – "ДТЕК"

Тетяна Чорновол скористалася відстрочкою на рік, наданою їй ЦВК

Зеленський обговорив із президентом ЄЦБ використання заморожених активів РФ

Атаки РФ у вересні пошкодили енергетичну інфраструктуру України щонайменше 31 раз, було вбито 214 цивільних - ООН

"ДТЕК" заживив насамперед критичну інфраструктуру в Києві, працює над подальшим підключенням споживачів

В Києві через ворожу атаку досі лишаються без енергопостачання майже 3 тис. об’єктів інфраструктури

СБУ завдала серію ударів по місцях базування російської техніки та особового складу

Посли держав G7 на терміновій зустріч з міністром енергетики обговорили нагальні потреби галузі після обстрілів РФ

Кабмін вніс зміни до зразків меморіальних табличок на колумбарних нішах на території НВМК

