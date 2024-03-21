Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон: Звільнено два населених пункти, армія Путіна втратила багато техніки і солдатів

Легіон "Свобода Росії", Російський Добровольчий Корпус і Сибірський батальйон у своїй спільній заяві поінформували про результати обмеженої військової операції в Бєлгородській і Курській областях.

"Російське ополчення за кілька днів звільнило від путінського режиму два населених пункти. Армія путіна втратила величезну кількість техніки і понад тисячу своїх солдатів, яких у паніці кидала на забій під наші гармати. Але в результаті, навіть у критичний момент для своєї влади - дні виборів президента - вся путінська армія не змогла нам протистояти", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У заяві зазначено, що Кремлю не вдалося провести вибори в областях, де відбувалася справжня війна.

"Громадяни Бєлгородської та Курської областей не пішли на виборчі дільниці під бомбами путінської авіації та вогню артилерії. Ніхто при здоровому глузді не зможе після цього стверджувати, що путіна "обрали" законно. Володимир Путін втратив залишки своєї легітимності, влада вислизає з його рук. Він контролює все менше процесів у Росії, росіяни це бачать і все більше співвітчизників вступають до наших лав", - зазначають добровольці.

Визвольний рух також заявив: "Скоро ми підемо до інших міст".

"Ми закликаємо росіян з усіх країн, людей будь-яких національностей приєднуватися до нас і разом боротися проти путінської диктатури. Тільки зі зброєю в руках, будучи разом ми обов'язково переможемо і створимо нову Росію: сильну, мирну і поважну країну, бути громадянином якої не соромно", - зазначено в заяві.