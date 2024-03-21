Події

15:57 21.03.2024

Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон: Звільнено два населених пункти, армія Путіна втратила багато техніки і солдатів

2 хв читати

Легіон "Свобода Росії", Російський Добровольчий Корпус і Сибірський батальйон у своїй спільній заяві поінформували про результати обмеженої військової операції в Бєлгородській і Курській областях.

"Російське ополчення за кілька днів звільнило від путінського режиму два населених пункти. Армія путіна втратила величезну кількість техніки і понад тисячу своїх солдатів, яких у паніці кидала на забій під наші гармати. Але в результаті, навіть у критичний момент для своєї влади - дні виборів президента - вся путінська армія не змогла нам протистояти", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У заяві зазначено, що Кремлю не вдалося провести вибори в областях, де відбувалася справжня війна.

"Громадяни Бєлгородської та Курської областей не пішли на виборчі дільниці під бомбами путінської авіації та вогню артилерії. Ніхто при здоровому глузді не зможе після цього стверджувати, що путіна "обрали" законно. Володимир Путін втратив залишки своєї легітимності, влада вислизає з його рук. Він контролює все менше процесів у Росії, росіяни це бачать і все більше співвітчизників вступають до наших лав", - зазначають добровольці.

Визвольний рух також заявив: "Скоро ми підемо до інших міст".

"Ми закликаємо росіян з усіх країн, людей будь-яких національностей приєднуватися до нас і разом боротися проти путінської диктатури. Тільки зі зброєю в руках, будучи разом ми обов'язково переможемо і створимо нову Росію: сильну, мирну і поважну країну, бути громадянином якої не соромно", - зазначено в заяві.

Теги: #рдк #легіон_свобода_росії #сибірський_батальйон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 20.03.2024
Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" знову закликають керівництво Бєлгородської області евакуювати людей з території регіону

Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" знову закликають керівництво Бєлгородської області евакуювати людей з території регіону

12:03 19.03.2024
ГУР допомагає РДК і "Свободі Росії" боротися з режимом у РФ - Юсов

ГУР допомагає РДК і "Свободі Росії" боротися з режимом у РФ - Юсов

20:42 16.03.2024
Буданов про РДК, "Свободу Росії" і "Сибірський батальйон": Вони стають силою

Буданов про РДК, "Свободу Росії" і "Сибірський батальйон": Вони стають силою

09:38 15.03.2024
Бєлгород і область гуманітарним коридором залишили понад 7 тис. автомобілів, Курськ понад 600 - РДК

Бєлгород і область гуманітарним коридором залишили понад 7 тис. автомобілів, Курськ понад 600 - РДК

13:44 14.03.2024
Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" закликають губернаторів Курської та Бєлгородської областей негайно оголосити евакуацію цивільних

Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" закликають губернаторів Курської та Бєлгородської областей негайно оголосити евакуацію цивільних

13:31 13.03.2024
РДК, легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон: Ми змушені відкрити вогонь по військових позиціях, що розміщені в містах Бєлгорода і Курська

РДК, легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон: Ми змушені відкрити вогонь по військових позиціях, що розміщені в містах Бєлгорода і Курська

14:31 12.03.2024
Легіон "Свобода Росії" заявив про взяття під контроль смт у Курській області

Легіон "Свобода Росії" заявив про взяття під контроль смт у Курській області

14:11 19.01.2024
Розвідгрупа РДК напала із засідки на російську військову машину в Брянській області

Розвідгрупа РДК напала із засідки на російську військову машину в Брянській області

10:28 25.08.2023
У РДК закликали "вагнерівців" переходити на бік України після ліквідації керівництва ПВК

У РДК закликали "вагнерівців" переходити на бік України після ліквідації керівництва ПВК

01:00 12.06.2023
Колишній найманець ПВК "Вагнер" виявив бажання вступити до лав РДК

Колишній найманець ПВК "Вагнер" виявив бажання вступити до лав РДК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Миколаєві ворог завдав ракетного удару по підприємству, кількість постраждалих зросла до 6 людей - голова ОВА

У Брюсселі розпочався дводенний саміт ЄС: першим питанням порядку денного - Україна

Зеленський обговорив з прем'єром Греції посилення української ППО

У Миколаєві попередньо одна загибла, четверо постраждалих від ракетного удару - ОВА

Два роки тому в боях за Мощун було визначено долю Києва та України – Зеленський

ОСТАННЄ

У Миколаєві ворог завдав ракетного удару по підприємству, кількість постраждалих зросла до 6 людей - голова ОВА

У Харкові рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану ворожим ракетним ударом

Сирський поінформував голову Об'єднаного штабу ЗС Франції про стабілізацію обстановки на сході України

Україна уклала угоду з ЄС про співпрацю в боротьбі з шахрайством - Мінфін

Кулеба закликав голову Військового комітету НАТО до повернення практики тренувань в Україні

У Брюсселі розпочався дводенний саміт ЄС: першим питанням порядку денного - Україна

Сирський поінформував голову Військового комітету НАТО про ситуацію на полі бою

Україна та ООН напрацьовують нові маршрути для програми Grain from Ukraine - Зеленський

Зеленський обговорив з прем'єром Греції посилення української ППО

У Миколаєві попередньо одна загибла, четверо постраждалих від ракетного удару - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА