Події

07:37 23.05.2023

Ворог уночі атакував Україну чотирма "шахедами", усі збила ППО

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Ворог уночі атакував Україну чотирма "шахедами", усі збила ППО

Російські окупаційні війська в ніч на вівторок атакували Україну чотирма "шахедами", усі збила протиповітряна оборона, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

"Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів до 4 "Шахедів", усі збито. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби противник завдав 20 ракетних ударів. По містах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей російські окупаційні війська застосували крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети Іскандер-М і зенітні керовані ракети С-300.

Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БПЛА "Shahed".

Також здійснив близько 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садок та іншу цивільну інфраструктуру.

 

 

 

Теги: #рф #генштаб_зсу #шахеди

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