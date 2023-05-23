Війна в Україні забрала життя майже 8,9 тис. цивільних, ще понад 15,1 тис. поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 21 травня 2023 року становили 24 012 осіб (тижнем раніше - 23 821), зокрема 8895 загиблих (8836), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4040 чоловіків, 2403 жінки, 275 хлопчиків і 218 дівчаток, тоді як стать 30 дітей і 1929 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 15 117 поранених 445 хлопчиків і 314 дівчаток, а також 276 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 14 травня загинуло двоє дітей і ще семеро були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих від початку травня становила 133 порівняно зі 180 у квітні, 181 - у березні, 142 - у лютому, 199 - у січні, 206 - у грудні та 187 - у листопаді.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року - мінімум 4118 загиблих. У квітні-2022, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 804, у травні - до 535, у червні - до 428 і в липні - до 381. У перші п'ять днів війни з 24-го до 28 лютого загинуло 362 людини, у серпні - 336, у вересні - 398 і в жовтні - 305.

Кількість поранених за 21 день травня становила 466 порівняно із 494 у квітні, 592 - у березні, 457 - у лютому, 539 - у січні, 617 - у грудні і 541 - у листопаді. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 із 981 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 917. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1129, червень - 1105, травень - 1138, квітень - 1891, березень - 2990. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 465 осіб.

Згідно зі зведенням, за перші три тижні травня цього року від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 122 особи та ще 431 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних залишків війни померло 11 і було поранено 35 осіб (8% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у травні припало 83% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 14 травня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.