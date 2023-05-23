Події

07:28 23.05.2023

Війна в Україні забрала життя майже 8,9 тис. цивільних, ще понад 15,1 тис. поранено

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Війна в Україні забрала життя майже 8,9 тис. цивільних, ще понад 15,1 тис. поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 21 травня 2023 року становили 24 012 осіб (тижнем раніше - 23 821), зокрема 8895 загиблих (8836), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4040 чоловіків, 2403 жінки, 275 хлопчиків і 218 дівчаток, тоді як стать 30 дітей і 1929 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 15 117 поранених 445 хлопчиків і 314 дівчаток, а також 276 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 14 травня загинуло двоє дітей і ще семеро були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих від початку травня становила 133 порівняно зі 180 у квітні, 181 - у березні, 142 - у лютому, 199 - у січні, 206 - у грудні та 187 - у листопаді.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року - мінімум 4118 загиблих. У квітні-2022, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 804, у травні - до 535, у червні - до 428 і в липні - до 381. У перші п'ять днів війни з 24-го до 28 лютого загинуло 362 людини, у серпні - 336, у вересні - 398 і в жовтні - 305.

Кількість поранених за 21 день травня становила 466 порівняно із 494 у квітні, 592 - у березні, 457 - у лютому, 539 - у січні, 617 - у грудні і 541 - у листопаді. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 із 981 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 917. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1129, червень - 1105, травень - 1138, квітень - 1891, березень - 2990. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 465 осіб.

Згідно зі зведенням, за перші три тижні травня цього року від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 122 особи та ще 431 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних залишків війни померло 11 і було поранено 35 осіб (8% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у травні припало 83% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 14 травня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.

 

 

Теги: #оон #україна #жертви

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