23 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 454 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 454 RUSSIAN AGRESSION

23 травня в Україні відзначають День героїв і День морської піхоти.

У світі - Міжнародний день з викорінення акушерських свищів, Всесвітній день черепахи, Всесвітній день спортивної боротьби, День щасливої монетки, День каштанових свічок,

У Німеччині - День утворення ФРН.

Православна церква вшановує пам'ять Симона Кананіта.

День героїв

День Героїв або Свято Героїв - щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків і воячок - борців за самостійну соборну Українську державу, передусім лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків Армії УНР, УГА, ОУН, УПА, а також героїв Небесної Сотні та сучасної національно-визвольної московсько-української війни.

День Героїв - це день вшанування пам'яті всіх русинів-українців, які присвятили своє життя боротьбі за волю й незалежність Української держави, це свято величі духу українських вояків і воячок - борців за самостійну соборну Українську державу і є символом непереможності української нації.

День морської піхоти

Свято приурочене до дати затвердження і першого складання присяги морського піхотинця 1992 року.

З 2018 року відповідно до вшанування на загальнодержавному рівні 100-річчя Української революції - першого досвіду українського державотворення у ХХ столітті.

Святкування Дня морської піхоти України відбувається 23 травня кожного року. Саме цього дня 1918 року гетьман Скоропадський видав указ України по Морському відомству "Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби".

Міжнародний день спортивної боротьби

23 травня відзначають Міжнародний день спортивної боротьби, також відомий як Всесвітній день боротьби, заснований 2013 року за ініціативи самих борців.

Головна мета спортивної дати - популяризація вільної, греко-римської та інших різновидів спортивної боротьби. Дату для свята обрано у зв'язку з тим, що 23 травня 1904 року у Відні (Австро-Угорщина) відбувся перший чемпіонат світу з греко-римської боротьби, в якому взяли участь 26 спортсменів.

Всесвітній день черепахи

Це незвичайне свято зародилося 2000 року за ініціативи Американського товариства порятунку черепах. Цю організацію заснували ентузіасти 1990 року в Малібу (штат Каліфорнія, США) для збереження популяції черепах, що мешкають в околицях міста.

Ще цього дня:

1910 - У Києві здійснено перший політ вітчизняного літака Кудашев-1;

1938 - Убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим;

1953 - Протягом 48 годин у Литовській РСР заарештовано та депортовано майже 37 тисяч селян, які не вступили до колгоспів;

1984 - Головний лікар США оголосив пасивне куріння шкідливим для здоров'я;

1988 - Прощання Мішеля Платіні з великим футболом;

2006 - Сербія визнала результати референдуму про суверенітет Чорногорії;

2008 - Відкрито 46 станцію Київського метрополітену - "Червоний хутір".

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять Симона Кананіта (Зилота) - одного з учнів Ісуса Христа. Згідно з переказами, він проповідував в Юдеї, Єгипті та Лівії. Також є відомості про те, що апостол Симон побував і в Британії. Симон Кананіт прийняв мученицьку кончину на Чорноморському узбережжі Кавказу.

Іменини: Василь, Кирило, Симон, Таїсія.