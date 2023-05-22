Росія евакуює ядерний об'єкт "Білгород-22", де зберігаються ядерні боєприпаси, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"У терміновому порядку об'єкт "Білгород-22", де зберігаються ядерні боєприпаси, рашисти евакуюють із Грайворона", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в понеділок.

"Є інформація, що саме там (Грайворон Білгородської обл. - ІФ-У) зберігається частина боєприпасів для ядерного озброєння", - додав він.

За словами Юсова, все, що відбувається на території РФ - це внутрішній конфлікт і що структури, які взяли на себе відповідальність за те, що відбувається, складаються з громадян Російської Федерації. "Сьогодні ці громадяни Росії повернулися додому, там їх зустріли і підтримали інші жителі цих територій. Люди зі зброєю в руках готові боротися за звільнення Росії від режиму внутрішньої путінської окупації", - сказав представник ГУР, зазначивши, що мирним шляхом, через суди, вибори їм цього не досягти.

Юсов зазначив, що те, що відбувається, є прямим наслідком збройної агресії Росії проти України і загальної деградації управлінської моделі РФ.