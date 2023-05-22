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19:18 22.05.2023

Нацполіція розслідує справи, за якими встановлено щонайменше 79 постраждалих від сексуального насильства окупантів українців - Вигівський

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Нацполіція розслідує справи, за якими встановлено щонайменше 79 постраждалих від сексуального насильства окупантів українців - Вигівський

Національна поліція України від початку військової агресії РФ відкрила 70 кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства, вчиненого окупантами над громадянами України, встановлено щонайменше 79 постраждалих, повідомив в. о. голови Нацполіції Іван Вигівський.

"Сексуальне насильство під час війни - це злочин без терміну давності.... Є травматичним для постраждалих, тому часто такі злочини залишаються латентними", - сказав Вигівський на конференції в рамках ініціативи United for justice у понеділок у Києві, присвяченій розслідуванню фактів сексуального насильства під час війни.

Він звернув увагу на те, що під час війни кримінальні правопорушення такої категорії не належать до приватного обвинувачення, бо є злочином проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

За словами Вигівського, поліція, працюючи на деокупованих територіях, часто отримує інформацію про факти сексуального насильства від ЗМІ, свідків і набагато рідше людина самостійно заявляє про те, що постраждала від такого злочину.

"З часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну слідчі Нацполіції розпочали 70 кримінальних проваджень, у яких щонайменше 79 постраждалих. Це жінки, чоловіки і навіть діти", - сказав він.

Як зазначив в.о. голови Нацполіції, такі злочини виявляли насамперед у Київській та Херсонській областях. "Ми розуміємо, злочини, які зафіксовані, це далеко не всі злочини, які реально були. Дійсно, люди можуть мовчати роками, але ми маємо бути готові до того, щоб документувати злочини, і в майбутньому притягнути винних до відповідальності", - заявив керівник Нацполіції.

За словами Вигівського, із 79 постраждалих від сексуального насильства найстарша - жінка 82 років із Херсонської області. "13 кримінальних проваджень розпочато за фактами вчинення щодо дітей (сексуального насильства в умовах війни). Найменшій дитині 4 роки. Це Київська область. Фактично в присутності батьків цей жахливий злочин було скоєно. Ми маємо зробити все, щоб винні були покарані", - підсумував в. о. голови Нацполіції.

Теги: #поліція #сексуальне_насилля

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