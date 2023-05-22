Події

19:07 22.05.2023

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 130 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

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"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 130 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

У період із 16 до 21 травня фахівці ремонтних бригад "ДТЕК" повернули світло 130 тисячам родин у 77 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, які залишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

"Ворог продовжує інтенсивні атаки Дніпропетровщини та Донеччини, які наближені до тимчасово окупованих територій. Енергетики "ДТЕК Мережі" повернули світло для 122 тисяч родин у Донецькій та 8 тисяч родин у Дніпропетровській областях", - повідомляють в енергохолдингу в телеграм-каналі в понеділок.

Фахівці операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі" відновлюють мережі, зруйновані ворогом, щойно отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС.

"Від початку повномасштабної війни енергетики відновили постачання світла в оселі 4,6 млн сімей Донецької та 947 тис. сімей Дніпропетровської областей. Деяким із них - уже десятки разів через регулярні та тривалі обстріли", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого наведено в повідомленні.

 

Теги: #війна #енергопостачання #відновлення

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